Real Madrid-Al Hilal | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Preparati a vivere un match emozionante tra il Real Madrid e l'Al Hilal, due squadre pronte a scendere in campo nel Mondiale per Club 2025. Con Xabi Alonso al debutto come allenatore dei blancos e Simone Inzaghi alla guida dei sauditi, la sfida promette spettacolo e suspense. Scopri orario, formazioni, e dove seguire l'evento in TV: tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un attimo di questa emozionante partita.

(Adnkronos) – Il Real Madrid esordisce nel Mondiale per Club 2025. Il club spagnolo sfida oggi, mercoledì 18 giugno, i sauditi dell'Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, ex tecnico dell'Inter volato in Arabia proprio nelle scorse settimane. Quella tra Real, che vedrà la prima in panchina di Xabi Alonso, succeduto a Carlo Ancelotti, e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Real Madrid-Al Hilal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

