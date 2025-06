Real Madrid Al Hilal LIVE 1-1 | Rigore per l’Al Hilal! Segna Neves che pareggia l’incontro a fine primo tempo

Emozioni in diretta dal cuore di Miami: il grande calcio si accende con il match tra Real Madrid e Al Hilal nell’ambito del Mondiale per Club. Dopo un primo tempo avvincente, con un rigore di Neves che ha portato il punteggio sull’1-1, l’attesa cresce per la ripresa. Resta con noi e segui ogni istante di questa sfida mozzafiato, perché il meglio deve ancora arrivare.

Appuntamento alle ore 21 al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Calcio d'inizio alle ore 21.00 .

