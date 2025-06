Real Madrid Al Hilal LIVE 1-1 | doppia chance Real! Traversa e poi salvataggio sulla linea di Bonou!

Al Hard Rock Stadium di Miami, il grande calcio prende vita con il match tra Real Madrid e Al Hilal, un confronto ricco di emozioni e colpi di scena. La partita si sta rivelando intensa, con il Real Madrid che sfiora il gol grazie a una traversa e un salvataggio sulla linea di Bonou. Resta con noi per vivere ogni istante di questa emozionante prima giornata del Mondiale per Club!

Appuntamento alle ore 21 al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Calcio d'inizio alle ore 21.00 .

