Real Madrid Al Hilal LIVE 1-0 | contropiede perfetto il Real in vantaggio!

Al Hard Rock Stadium di Miami, il grande calcio mondiale prende vita: alle 21, il Real Madrid affronta l’Al Hilal nel debutto del Mondiale per Club. Un match da non perdere, ricco di emozioni e spettacolo, pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante competizione. Sintonizzati con noi per la cronaca live e lasciati coinvolgere dalla magia del calcio internazionale!

Appuntamento alle ore 21 al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Calcio d'inizio alle ore 21.00 .

