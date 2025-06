Real Madrid Al Hilal LIVE 0-0 | partiti!

Stasera a Miami si alza il sipario sul Mondiale per Club con lo spettacolare scontro tra Real Madrid e Al Hilal. Il match, in programma alle 21:00 all’Hard Rock Stadium, promette emozioni e colpi di scena. Rimanete con noi per la cronaca live, aggiornamenti e curiosità su questa sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nel mondo del calcio internazionale. La partita è iniziata: tutto pronto, il calcio d’inizio è alle 21!

Appuntamento alle ore 21 al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Calcio d'inizio alle ore 21.00 .

