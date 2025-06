Real Madrid Al Hilal LIVE 0-0 | gol annullato a Lodi! L’Al Hilal continua ad essere pericolosa

L’anticipo del Mondiale per Club ha già acceso l’entusiasmo: Real Madrid e Al Hilal si affrontano al Hard Rock Stadium di Miami in una sfida avvincente, con il punteggio inchiodato sullo 0-0 e un gol annullato a Lodi che ha fatto scaldare gli animi. La partita si preannuncia ricca di emozioni: non perderla, seguici live per tutto l’andamento dell’incontro, perché ogni secondo può riservare sorprese!

Appuntamento alle ore 21 al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Calcio d'inizio alle ore 21.00 .

Real Madrid-Al Hilal LIVE, le formazioni ufficiali: debuttano TAA e Huijsen, ok Milinkovic e Koulibaly.

