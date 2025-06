Real Madrid-Al Hilal le pagelle | serataccia Vinicius 5 Bono è insuperabile 8

Una notte da dimenticare per il Real Madrid, che si sfalda sotto i colpi di Al Hilal. Vinicius scivola a 5, Bono si conferma insuperabile con un 8, mentre Güler mostra energia ma senza brillare. Trent fatica, Valverde si impegna ma sbaglia il rigore, e Neves si conferma leader. Un quadro di luci e ombre che lascia tanto da riflettere: cosa riserverà il futuro ai Blancos?

Arda Güler è il più attivo dei Blancos, debutto con poche luci per Trent, Valverde corre ma sbaglia il rigore. Ruben Neves è un leader, Milinkovic predica nel deserto . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Al Hilal, le pagelle: serataccia Vinicius, 5. Bono è insuperabile, 8

