Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande match tra Real Madrid e Al-Hilal, preparati a vivere un’emozione unica! All’Hard Rock Stadium di Miami si sfidano due club di altissimo livello, in una partita che promette spettacolo. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire in diretta questa emozionante sfida del Mondiale per Club! Non perdere neanche un istante di questa avventura calcistica.

All’Hard Rock Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Real Madrid Al-Hilal: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Real Madrid Al-Hilal. Andiamo a scoprire le ultimissime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid Al-Hilal: dove vederla, orario e probabili formazioni

Il debutto sulla panchina dell’Al Hilal, per Simone Inzaghi, è subito un big match. Di fronte il Real Madrid del neo allenatore Xabi Alonso che, dopo averci giocato, torna alla Casa Blanca nelle vesti di allenatore. ? Due tra i tecnici più in voga degli ultimi ann Vai su Facebook

