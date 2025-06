Real Madrid Al Hilal 1-1 | è finita! Che partita a Miami Gol di Garcia e Neves Bonou para un rigore Il Real becca anche una traversa!

Una partita emozionante tra Real Madrid e Al Hilal si conclude con un 1-1 avvincente a Miami. Garcia e Neves brillano segnando i gol, mentre Bonou si distingue bloccando un rigore fondamentale. La traversa colpita dal Real Madrid aggiunge suspense a un match ricco di colpi di scena. Resta con noi per la cronaca live di questa sfida imperdibile al Hard Rock Stadium, perché le emozioni sono appena iniziate.

Appuntamento alle ore 21 al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Hard Rock Stadium di Miami per Real Madrid Al Hilal, prima giornata del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. Calcio d’inizio alle ore 21.00 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid Al Hilal 1-1: è finita! Che partita a Miami. Gol di Garcia e Neves, Bonou para un rigore. Il Real becca anche una traversa!

I problemi di un norvegese a Miami ? Ad Erling Haaland bastate poche ore sotto il sole della Florida per rimediare una vistosa scottatura, condivisa sui social e visibilissima anche nelle foto ufficiali del Mondiale per Club.

