Real Madrid-Al Hilal 1-1 al 45' | Neves risponde su rigore a Gonzalo! Per poco Al-Dawsari non piazza la rimonta

Nel primo tempo del Mondiale per Club, Real Madrid e Al Hilal regalano emozioni con un punteggio di 1-1. Al 45+1, l'Al-Hilal sfiora il vantaggio con uno scambio perfetto che mette in crisi la difesa madrilena. Il rigore di Neves risponde al gol di Gonzalo, lasciando tutto aperto per una ripresa ricca di suspense. La gara si accende, e ora il match promette sorprese fino all'ultimo minuto.

Real Madrid-Al Hilal, Mondiale per Club: gruppo H, prima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI 45`+1 Che occasione per l`Al-Hilal! Scambio perfetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

