Re Carlo III e la Regina Camilla aprono il Royal Ascot in carrozza

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno incantato tutti aprendo il Royal Ascot 2025 in carrozza, un gesto di eleganza senza tempo che sottolinea l’importanza di questa iconica manifestazione. Accompagnati dal Principe Faisal bin Salman, hanno celebrato il mondo dell’ippica, con il cavallo di Sua Maestà, Reaching High, tra i favoriti. Un evento che si preannuncia ricco di fascino e tradizione, destinato a rendere indimenticabile questa edizione.

R e Carlo III e la Regina Camilla d’Inghilterra hanno partecipano al primo giorno del Royal Ascot 2025, accompagnati dal Principe Faisal bin Salman Al Saud dell’Arabia Saudita. Ascot è l’ippodromo più celebre al mondo con il cavallo di Sua Maestà, Reaching High, tra i favoriti dell’ Ascot Stakes. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Royal Ascot 2025, eleganza e cavalli: l’arrivo in carrozza di re Carlo e Camilla iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Re Carlo III e la Regina Camilla aprono il Royal Ascot in carrozza

In questa notizia si parla di: ascot - carlo - regina - camilla

Re Carlo e la passione per le corse dei cavalli, sarà a tutti gli eventi di Ascot - Re Carlo, amante appassionato delle corse dei cavalli, dimostra il suo entusiasmo partecipando a tutti gli eventi di Ascot, una tradizione che gli sta particolarmente a cuore.

DIPLOMATE REALI!! Nello stesso giorno, ma in luoghi diversi, si sono diplomate la principessa Sofia di Spagna e la principessa Ariane. Presenti alla cerimonia i genitori: il re e la regina di Spagna erano in Galles all’UWC Atlantic College, mentre i reali d’Olan Vai su Facebook

Royal Ascot 2025, Carlo e Camilla tra glamour e cavalli; Re Carlo al Royal Ascot, Camilla perde il controllo e bacia tutti; Re Carlo e la Regina Camilla all'inaugurazione del Royal Ascot 2025.

Re Carlo al Royal Ascot, Camilla perde il controllo e bacia tutti - Carlo e Camilla fanno un ingresso trionfale al Royal Ascot 2025 e la Regina rompe il protocollo e bacia tutti alla corsa dei cavalli. Scrive dilei.it

Al via il Royal Ascot 2025, l'arrivo di Carlo e Camilla in carrozza - Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in carrozza, salutando la folla tra gli applausi, per assistere alla prima giornata del Royal Ascot 2025, accompagnati dal p ... Secondo quotidiano.net