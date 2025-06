Re Carlo al Royal Ascot Camilla perde il controllo e bacia tutti

Il Royal Ascot 2025 è iniziato con un tocco di magia e spontaneità: re Carlo e Camilla hanno dato il via all’evento in carrozza, mostrando tutto il loro entusiasmo. La regina, in un gesto che ha fatto parlare, ha dimenticato il protocollo e ha baciato tutti i presenti, regalando un momento di calore e allegria. E così, tra tradizione e sorpresa, il festival ippico più glamour dell’anno ha preso ufficialmente il via...

Re Carlo e Camilla hanno dato il via al Royal Ascot 2025 martedì 17 giugno, aprendo il corteo in carrozza. I Sovrani adorano questo appuntamento ippico e sembravano davvero felici di essere lì. Tanto che la Regina non si è preoccupata di infrangere il protocollo e ha baciato tutti. Re Carlo e Camilla inaugurano il Royal Ascot. Dopo il Trooping the Colour e la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, è arrivato l’altro grande appuntamento annuale per la Corona, il Royal Ascot, la più prestigiosa gara ippica del Regno Unito. Carlo e Camilla sono grandi appassionati di corse di cavalli, come la Regina Elisabetta che non mancava di scommettere sui suoi purosangue favoriti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo al Royal Ascot, Camilla perde il controllo e bacia tutti

