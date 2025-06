Rc Moto rincari fino al 19% in Toscana Dove si paga di più

In Toscana, il costo dell'assicurazione moto sta crescendo oltre i rincari del carburante, con un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente. A maggio 2025, il premio medio si aggira ormai attorno ai 285 euro, riflettendo un trend in continuo aumento. Questa situazione mette in evidenza come le spese per i motoveicoli siano sempre più onerose, incidendo sul bilancio di tanti appassionati. Scopriamo insieme le cause e le possibili soluzioni per contenere questi costi.

Firenze, 18 giugno 2025 – Non bastano i rincari della benzina che si profilano all’orizzonte per l’aumento del costo del petrolio. A salire è anche il prezzo da sostenere per assicurare un motoveicolo in Toscana. A maggio 2025, rispetto allo stesso mese 2024, l’incremento è del +6,5%, con un premio medio nella regione che sfiora i 285 euro. A rilevarlo è Segugio.it, il portale di comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito. A livello di province, l’unica a registrare una flessione del costo della Rc moto è Arezzo: scende dell’1,5%, con un premio medio di 222 euro, il più basso in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rc Moto, rincari fino al 19% in Toscana. Dove si paga di più

