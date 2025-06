Rbr | stagione 2024-2025 da 9 in pagella Dell’Agnello e Marini protagonisti

La stagione 2024-2025 di RBR si chiude con un meritato 9 in pagella, tra alti e bassi ma sempre nel cuore della lotta. La squadra ha entusiasmato con un inizio sprint e una finale ben disputata, dimostrando carattere e determinazione. I protagonisti? C’è chi ha brillato per continuità , chi ha saputo sorprendere: un mix di talento e tenacia che rende questa annata davvero memorabile. E il futuro si prospetta ancora più brillante.

Perfetti? No, ma quasi. Rbr si prende un bel 9 in pagella per questo 2024-2025, vissuto sulle montagne russe ma sempre nel vagone di testa. Con una regular season affrontata con un grande scatto iniziale e finita al secondo posto. E con dei playoff in cui la squadra è arrivata in finale ma poi non è riuscita a contrastare lo strapotere dell’Acqua San Bernardo CantĂą. Dunque, 9. E i protagonisti? C’è chi ha avuto grande continuitĂ , chi è stato strepitoso in regular season e chi è cresciuto durante l’anno. Il migliore, vien da dire, con la lucida costanza e il timone del comando sempre in mano, è stato Sandro Dell’Agnello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net