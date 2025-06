Razzia di orologi e superalcolici tre donne arrestate all' Esselunga

Una vera e propria razzia di orologi e superalcolici presso l'Esselunga di Appalto. I Carabinieri di Soliera, intervenuti dopo aver notato le tre donne in azione, hanno prontamente arrestato le ladre, sorprendendole mentre tentavano di scappare con il bottino. Questo episodio evidenzia ancora una volta come sia fondamentale la collaborazione tra personale di sicurezza e forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e dei negozi.

Ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Soliera hanno tratto in arresto tre donne per un furto presso il supermercato Esselunga di Appalto. Le tre sono state notate dall'addetto alla sicurezza del supermercato mentre si impossessavano di alcune bottiglie di superalcolici e di.

