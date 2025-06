Rapina in strada a Milano | gli strappano dal polso il Richard Mille da 250mila euro con la tecnica dei rimbalzi

Una scena di pura fretta e astuzia, dove il valore di un orologio diventa solo un dettaglio in una corsa sfrenata per la fuga. La tecnica dei rimbalzi, infatti, permette ai rapinatori di allontanarsi rapidamente, lasciando dietro di sé solo il ricordo di un colpo studiato nei minimi dettagli. Una preoccupante dimostrazione di come il crimine si evolva, mettendo a dura prova la sicurezza cittadina.

In un attimo lo hanno circondato e gli hanno strappato dal polso un Richard Mille RM11, un orologio del valore di 250mila euro. Poi il prezioso è passato da una mano all'altra, di complice in complice come una pallina al rimbalzo. Una tecnica utilizzata dai malviventi per allontanarsi con il.

