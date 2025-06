Rapina ed estorsione | 200 euro se rivuoi la bicicletta arrestati due gambiani

Una rapina che ha lasciato tutti senza parole: due cittadini gambiani sono stati arrestati dopo aver sottratto una bicicletta elettrica, per poi minacciare e tentare di estorcere 200 euro alla vittima per riaverla. Un episodio che mette in evidenza come la criminalitĂ si aggiri tra le nostre strade, ma anche come la giustizia non si faccia attendere. La sicurezza dei cittadini resta una prioritĂ imprescindibile.

Prima la rapina della bici elettrica, poi la minaccia e il tentativo di estorcere alla vittima 200 euro per riaverla indietro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rapina ed estorsione: “200 euro se rivuoi la bicicletta”, arrestati due gambiani

In questa notizia si parla di: rapina - euro - estorsione - rivuoi

Rapina da 7 milioni di euro alla BPER di Grumo Nevano: concessi i domiciliari ai due imputati - Dopo la clamorosa rapina da 7 milioni di euro alla BPER di Grumo Nevano, i due imputati, Francesco Pio De Santis e Patrizio De Felice, sono stati rimessi in libertĂ con gli arresti domiciliari.

Prima la rapina poi l’estorsione: "Duecento euro se rivuoi la bici elettrica" https://ift.tt/U9uhjbO Vai su X

Prima la rapina poi l’estorsione: Duecento euro se rivuoi la bici elettrica; Prima la rapina poi l'estorsione: 'Duecento euro se rivuoi la bici elettrica'; Rapinato al parco dalla banda con un cavallo di ritorno: tra i bulli c'è anche una 16enne il 26 agosto 2019.

Prima la rapina poi l’estorsione: "Duecento euro se rivuoi la bici elettrica" - Prima la rapina della bici elettrica, poi la minaccia e il tentativo di estorcere alla vittima 200 euro per riavere indietro la due ruote. Lo riporta romatoday.it

Rapina un operaio del cellulare e tenta di estorcergli soldi: «Dammi 70 euro se lo rivuoi». Ma la vittima chiama i carabinieri e lo fa arrestare - MONTEBELLUNA Rapina un operaio del telefono e tenta di estorcergli soldi: «Se lo rivuoi dammi 70 euro o non lo rivedi più». ilgazzettino.it scrive