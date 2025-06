Rapina ad Aprilia condannato a cinque anni finisce in carcere

Una vicenda di giustizia che mette in evidenza l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza della comunità. Dopo un procedimento giudiziario durato anni, un uomo condannato per rapina ad Aprilia è stato definitivamente escortato in carcere. La determinazione degli agenti del commissariato di Cisterna dimostra come, anche nei casi più complessi, la legge prevalga sempre e la tutela dei cittadini sia una priorità assoluta.

Condannato in via definitiva a scontare la pena di cinque anni di reclusione. L'accusa era quella di rapina e i fatti risalgono al 2021, commessi sul territorio di Aprilia. Ora l'uomo è finito agli arresti. Gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna, nell'ambito di una continua.

Armato di punteruolo rapina un esercizio commerciale e ferisce uno dei dipendenti. Era ai domiciliari. Bottino da 300 euro. L’episodio ad Aprilia - Un uomo di 34 anni, già sotto chiave agli arresti domiciliari, ha pensato bene di infrangere la legge per rapinare un negozio ad Aprilia, ferendo un dipendente.

