Rankings della sostenibilità 2025 l’Università di Firenze prima a livello nazionale

L’Università di Firenze conquista il primo posto in Italia nel ranking sulla sostenibilità 2025, confermandosi come eccellenza nazionale in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tra impegno ambientale, responsabilità sociale e innovazione, la città universitaria si distingue come modello di eccellenza e leadership nel panorama accademico. Un risultato che testimonia come la sostenibilità non sia solo un valore, ma una vera e propria missione di sviluppo per il futuro del nostro Paese.

Sugli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite L'Università di Firenze regina della sostenibilità tra le realtà accademiche nazionali secondo il Times Higher Education Impact Rankings 2025, la classifica di Times Higher Education (THE) che prende.

