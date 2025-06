RAI2 | CANCELLATO CITOFONARE RAI2 BELLAMA RADDOPPIA E SI PRENDE ANCHE IL PRIME TIME

Rai2 si prepara a una rivoluzione: tra cancellazioni e novità, il canale si afferma con decisione nel panorama televisivo italiano. Dopo l’addio a Citofonare Rai2, si intensificano le strategie per ottimizzare i contenuti nelle fasce più ambite. E non è tutto: BellaMa’ si sdoppia, promettendo un rinnovamento intrigante. Scopriamo insieme cosa riserva il debutto di questa nuova stagione, che punta a sorprendere e coinvolgere gli spettatori più affezionati.

Rai2 si presenta a settembre con alcune novità e altrettante assenze. Dalle ultime indiscrezioni, è stato cancellato Citofonare Rai2, il talk show con Paola Perego e Simona Ventura. Ad oggi non è dato sapere da cosa verrà sostituito nel mezzogiorno della domenica. L’operazione si inserisce nel piano di contenimento dei costi e nella maggiore attenzione verso le fasce orarie più importanti. Inoltre, anticipa Massimo Galanto, BellaMa’ si sdoppia e al confermato appuntamento ogni pomeriggio, in coda a Ore 14 di Milo Infante, avrà un’appendice serale la domenica in prima serata, contro Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Bubinoblog