rai1 schiera milly carlucci e antonella clerici contro maria de filippi

Rai1 si è confermata anche in questa stagione la rete piĂą vista dagli italiani. Un punto dolente rimane però il sabato sera, a parte Ballando con le Stelle. Dalla prossima stagione ci sarĂ un’importante novitĂ , riferisce Candela su Chi. Parliamo del trasloco o meglio della promozione di Antonella Clerici e The Voice Kids dal venerdì al sabato sera. La stagione autunnale sarĂ aperta come tradizione degli ultimi anni da Ballando con le Stelle, l’iconico show diretto e condotto da Milly Carlucci che taglierĂ il traguardo delle 20 edizioni. Fino a Natale dunque saranno i vip ballerini a sfidare il sabato di Canale 5, ovvero Maria De Filippi con Tu Sì Que Vales, il talent show che vedrĂ l’arrivo di Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Bubinoblog