RAI1 | BARBARA D’URSO NELLA BOZZA PALINSESTI MA UN PARTITO VUOLE FARE SALTARE TUTTO

Dopo due anni di assenza dalle scene, Barbara d’Urso sembra pronta a tornare in grande stile su Rai1 con un nuovo show che promette di catturare il pubblico. Inserito nella bozza dei palinsesti 2025/2026, il progetto ha già acceso le aspettative e ...

Rai1 ha inserito un nuovo show condotto da Barbara d’Urso nella bozza dei palinsesti della stagione 20252026 che verranno presentati e vagliati dal Consiglio di Amministrazione. Si tratta di un people show tra Carramba, Stranamore e Il Treno dei Desideri per citare alcuni dei format più vicini a questo format previsto nei venerdì di gennaio e febbraio 2026 su Rai1. Quindi Barbara d’Urso torna finalmente in tv dopo due anni di stop? Secondo Davide Maggio sarebbe già in atto un braccio di ferro tra chi vuole fortemente la conduttrice e chi no. “La questione dicono che sia più politica che televisiva”. 🔗 Leggi su Bubinoblog