Ragusa rapine con machete | arrestato tunisino

Il 40enne è stato arrestato in flagranza di reato ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Dovrà rispondere di rapina aggravata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ragusa, rapine con machete: arrestato tunisino

Incendia l’auto di una donna per vendetta, 48enne arrestato a Ragusa: danneggiata anche una casa - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ragusa per incendio doloso, dopo aver dato fuoco all'auto di una donna come atto di vendetta.

