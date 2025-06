Raggiunge l' amica ubriaca gli ritirano la patente | era positivo alla cocaina

Una notte febbrile a Castelfranco si trasforma in un incubo su strada: due amici, entrambi positivi alla cocaina e ubriachi al volante, sono stati fermati dai carabinieri in via Borgo Padova. La loro imprudenza ha portato alla denuncia e alla revoca delle patenti, mettendo in serio rischio la sicurezza di tutti. Un episodio che evidenzia come la scelta di mettere a repentaglio la propria vita possa avere conseguenze gravi e durature.

E' stata fermata dai carabinieri mentre era al volante completamente ubriaca. Un amico √® arrivato in suo soccorso ma √® stato a sua volta pizzicato positivo alla droga. Risultato?¬†Denunciati e via la patente ad entrambi. L'episodio √® avvenuto la notte scorsa¬†in via Borgo Padova a Castelfranco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ¬© Padovaoggi.it - Raggiunge l'amica ubriaca, gli ritirano la patente: era positivo alla cocaina

In questa notizia si parla di: ubriaca - patente - positivo - raggiunge

Salvini: ‚ÄúRitiro a vita della patente per chi guida ubriaco o drogato‚ÄĚ. Cosa ne pensate?.

Al volante completamente ubriaca: patente ritirata, auto sequestrata e denuncia penale - Guidava completamente ubriaca andando a zig zag e a velocità decisamente sostenuta Fermata dai carabinieri una 56nne del luogo, è risultata positiva ... Scrive msn.com

Ubriaca, urta la sbarra del casello autostradale a Padova Sud: patente ritirata - I carabinieri di Lozzo Atestino l'hanno rintracciata ed è risultata positiva all'alcol test: 1,45 g/l. Secondo ilgazzettino.it