Ragazzini scomparsi nel Piave | uno trovato morto l' altro è salvo L?allarme lanciato da un?amica | Sono entrati in acqua e non li ho più visti

Una tragica notizia scuote San Biagio di Callalta: due ragazzini scomparsi nel Piave dopo un bagno improvviso. Mentre uno è stato ritrovato senza vita, l’altro è fortunatamente salvo, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. L’allarme, lanciato da un’amica, ha messo in moto un’operazione di ricerca che ha profondamente colpito la comunità . La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza in acqua e l’importanza della sorveglianza.

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Scomparsi nel nulla dopo un bagno sul Piave. Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato senza vita uno dei due amici, l'altro invece è salvo.

Ragazzini scomparsi nel Piave, l?allarme lanciato da un?amica: «Sono entrati in acqua e non li ho più visti». Ricerche in corso - Una giornata di svago si è trasformata in una corsa contro il tempo. Due ragazzini sono scomparsi nel Piave dopo aver fatto un bagno, lanciando un allarme che ha mobilitato vigili del fuoco e carabinieri.

