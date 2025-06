Ragazzini scomparsi nel Piave l?allarme lanciato da un?amica | Sono entrati in acqua e non li ho più visti Ricerche in corso

Una giornata di svago si è trasformata in una corsa contro il tempo. Due ragazzini sono scomparsi nel Piave dopo aver fatto un bagno, lanciando un allarme che ha mobilitato vigili del fuoco e carabinieri. La comunità di San Biagio di Callalta spera in un lieto epilogo: le ricerche proseguono senza sosta, mentre familiari e amici pregano per ritrovarli sani e salvi. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Scomparsi nel nulla dopo un bagno sul Piave. Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per ritrovare due amici visti l'ultima volta sul greto del Piave.

