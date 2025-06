Ragazzi On the Road vivere la legalità e l’emergenza standoci dentro

Vivere la legalità e affrontare l’emergenza sono sfide che si vincono solo con l’esperienza concreta. Dal 9 al 15 giugno, l’associazione ha coinvolto 80 giovani tra i 15 e i 21 anni, insieme a oltre 50 enti e associazioni, in un progetto educativo innovativo e coinvolgente. Un’occasione unica per crescere, imparare e costruire insieme un futuro più consapevole e responsabile.

L’ESPERIENZA. Dal 9 al 15 giugno scorso l’associazione ha coinvolto 80 ragazzi tra i 15 e i 21 anni e oltre 50 tra enti e associazioni in un grande progetto educativo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ragazzi On the Road, vivere la legalità e l’emergenza «standoci dentro»

In questa notizia si parla di: ragazzi - road - vivere - legalità

Ragazzi On the Road entra nell’ospedale di Bergamo: nuove esperienze post-incidente - "Ragazzi On the Road" entra nell'ospedale di Bergamo per offrire nuove esperienze post-incidente, riflettendo sulla realtà senza filtri di chi affronta sfide inaspettate.

Ragazzi On the Road, vivere la legalità e l’emergenza «standoci dentro» Vai su Facebook

“On the Road” edizione record: 80 ragazzi sulle strade bergamasche per vivere la legalità e l’emergenza; Disagio giovanile, arriva 'On The road', il progetto educativo che affianca i ragazzi alle divise; “Ragazzi on the road“. La legalità s’impara a bordo delle Volanti.