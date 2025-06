Ragazzi ’Fuoricatalogo’ | Così aiutiamo i giovani in situazioni di difficoltà

In un angolo discreto di piazza Falcone e Borsellino, si nasconde una realtà preziosa: ‘Fuoricatalogo cooperativa sociale’. Questa iniziativa, spesso sfuggente alla vista, rappresenta un faro di speranza e supporto per giovani in difficoltà, offrendo loro un porto sicuro e nuove possibilità di rinascita. Scopriamo insieme come questa piccola grande realtà sta facendo la differenza nella vita di tanti ragazzi e ragazze in cerca di un aiuto concreto.

Da qualche mese in un angolo di piazza Falcone e Borsellino, è comparsa un’insegna ovale che porta scritto ‘ Fuoricatalogo cooperativa sociale ’ (tel: 320-1380919). Forse pochi ci hanno fatto caso perché non è, volutamente, in bella mostra, ma è un’insegna dietro la quale si apre una realtà importante, una ciambella di salvataggio gettata verso ragazzi e ragazze, piccoli e adolescenti in difficoltà e con situazioni problematiche nel loro passato, nel loro presente ma si spera non anche nel loro futuro. Costituitasi il 20 dicembre e in attività da metà aprile, è una comunità educativa semi residenziale (chi si appoggia a lei non può dormire nei locali della struttura che però dispone comunque di due posti letto) gestita e portata avanti principalmente da tre persone, tutte educatrici professionali: la presidente Paola Mazzoni e le socie Maurizia Salice e Carolina Versari oltre ad altri collaboratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi ’Fuoricatalogo’: "Così aiutiamo i giovani in situazioni di difficoltà"

