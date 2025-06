Ragazzi ebrei picchiati e insultati con frasi antisemite fuori dalla sinagoga di via dei Gracchi

La violenza e l'odio continuano a scuotere le nostre comunità, lasciando un segno profondo nel cuore di Milano. È fondamentale condannare fermamente questi atti inaccettabili e promuovere il rispetto reciproco, affinché episodi come questo non si ripetano mai più. La solidarietà e la memoria sono strumenti imprescindibili per costruire una società più giusta e tollerante.

Milano, 18 giugno 2025 – Due ragazzi ebrei di 18 e 15 anni sono stati picchiati, rapinati e insultati con frasi antisemite all'uscita dalla Sinagoga di via Gracchi a Milano martedì 17 giugno. Stando a quanto emerso finora, i due giovani erano appena usciti dal luogo di preghiera attorno alle 16, dopo aver studiato la Torah, quando sono stati accerchiati da tre giovani che li hanno aggrediti, derisi e insultati "con frasi a sfondo razziale"; poi uno dei due è stato derubato dello smartphone e gli aggressori sono fuggiti. Ma il 18enne e il 15enne non si sono dati per vinti e li hanno seguiti, chiamando nel frattempo la polizia.

