Ragazza di 12 anni soccorsa in mare | trasferita a Roma in eliambulanza

Una giovane di 12 anni, trovata in mare priva di sensi nelle acque di Porto Badino, a Terracina, è stata prontamente soccorsa dai pescatori locali e trasportata d’urgenza a Roma in eliambulanza. Il tempestivo intervento ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta quanto la prontezza e l’attenzione possano fare la differenza tra la vita e la tragedia. Restiamo in attesa di aggiornamenti sul suo stato di salute.

Una ragazza di 12 anni è stata soccorsa in mare, intorno alle 18 di oggi, 18 giugno, nelle acque di Porto Badino, a Terracina. Da quanto si apprende era già priva di sensi. A notarla sono stati alcuni pescatori del posto, che hanno cercato di recuperarla e hanno allertato immediatamente i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ragazza di 12 anni soccorsa in mare: trasferita a Roma in eliambulanza

In questa notizia si parla di: ragazza - anni - soccorsa - mare

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile - Un tragico incidente ferroviario ha colpito la comunità, con la drammatica morte di una ragazza di 14 anni travolta da un treno.

Salvataggio in mare a Stintino: soccorsa una donna in difficoltà Vai su Facebook

Mattinata, soccorsa d'urgenza in mare: donna partorisce a Casa Sollievo; Una bambina di 11 anni è stata soccorsa in mare al largo di Lampedusa: sembra sia l'unica sopravvissuta a un naufragio; Lampedusa, bimba di 11 anni salvata in mare: «Era aggrappata a una camera d'aria. Morti gli altri 45 migranti che erano con lei».

E’ morto il ragazzino soccorso in mare nel Ferrarese: è la terza tragedia in 48 ore - Il giovanissimo era stato recuperato in condizioni gravissime a Lido degli Estensi: inutile la corsa all’ospedale di Ravenna ... Lo riporta msn.com

Morto l'11enne soccorso in mare nel Ferrarese - Non ce l'ha fatta il ragazzino di 11 anni, di origine pachistana, ieri trasportato all'ospedale di Ravenna da Lido degli Estensi (Ferrara), dove era stato trovato in mare. Riporta ansa.it