Rafa Marín lascia il Napoli | è a un passo dal Villarreal

Dopo un solo anno in azzurro, Rafa Marín si prepara a chiudere la sua esperienza al Napoli e tornare in Spagna, questa volta al Villarreal. Il giovane difensore, classe 2002, cerca nuovi stimoli e più spazio in campo, dopo una stagione ricca di sfide e opportunità mancate. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe segnare un nuovo capitolo per il suo percorso professionale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo appena un anno in azzurro, si chiude l'avventura di Rafa Marín al Napoli. Il difensore spagnolo classe 2002 è a un passo dal Villarreal, pronto a tornare in Liga per rilanciarsi dopo una stagione di alti e bassi in Serie A. Arrivato la scorsa estate dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto, Marín ha collezionato poche presenze stagionali, senza riuscire a conquistare un ruolo da titolare fisso. Il Napoli ha deciso di non puntare su di lui per il futuro. Il Villarreal è pronto ad accoglierlo. Il ritorno in Spagna appare la soluzione più probabile per il giovane centrale, che avrà così l'occasione di ritrovare continuità in un campionato che conosce bene.

Il Villarreal non dimentica Rafa Marín

