Raccontare le sfide ecologiche i finalisti del Premio Demetra

Svelati i finalisti della quinta edizione del Premio Demetra, un prestigioso riconoscimento dedicato a autori e editori indipendenti che affrontano con passione e rigore le sfide ecologiche del nostro tempo. Tra le opere in gara, storie di innovazione, consapevolezza ambientale e ricerca scientifica, tutte tese a sensibilizzare e ispirare un cambiamento positivo. Un progetto che dimostra come la cultura possa essere un potente alleato nella lotta per un futuro sostenibile.

Svelati i finalisti della quinta edizione del Premio Demetra, promosso da Comieco, il riconoscimento nazionale dedicato ad autori ed editori indipendenti che trattano e approfondiscono nelle proprie opere temi legati a ecologia, ambiente, cambiamento climatico, ricerca scientifica, transizione ecologica ed economia circolare, ma anche allo sviluppo e all'impiego di nuove tecnologie.

