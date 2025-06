Raccolta differenziata cresce ancora il dato | Parma all' 80%

La raccolta differenziata a Parma continua a fare passi da gigante, toccando ora l’80%, un risultato che avvicina l’Emilia-Romagna al suo obiettivo nazionale. Nel 2023, la regione ha raggiunto il 77%, dimostrando un impegno crescente verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Con costi di gestione più contenuti e un’attenzione sempre maggiore alla tutela del territorio, il futuro della raccolta differenziata appare sempre più promettente. Un esempio di come piccoli gesti possano fare una grande differenza.

