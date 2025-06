Racale 53enne uccisa a colpi di accetta | fermato il figlio di 21 anni Era scappato dopo l' assassinio

Una tragedia sconvolge Racale: una donna di 53 anni è stata brutalmente uccisa a colpi di accetta, e nelle ultime ore è stato fermato il figlio di 21 anni, fuggito subito dopo il delitto. Questa vicenda drammatica sottolinea ancora una volta quanto possano essere fragili i momenti di quiete in una comunità. La verità si sta facendo strada, portando alla luce dettagli inquietanti di questa drammatica vicenda.

Dramma familiare oggi pomeriggio a Racale, in provincia di Lecce È stato fermato il 21enne, Filippo Manni. Il ragazzo era scappato dopo aver ucciso la madre a colpi di accetta Vai su Facebook

