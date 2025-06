Quiet quitter dipendenti insoddisfatti e infelici nei luoghi di lavoro

In un panorama lavorativo sempre più complesso, i dipendenti italiani si trovano spesso a navigare tra insoddisfazione e sfide quotidiane. Con solo il 43% che giudica l’ambiente di lavoro eccellente, emerge una realtà preoccupante: molti si sentono intrappolati tra malcontento e impegno, in ambienti tossici che compromettono produttività e benessere. È urgente interrogarsi su come trasformare questa situazione e promuovere un cambiamento positivo nel mondo del lavoro.

Dipendenti italiani tra i più insoddisfatti d’Europa: solo il 43% considera eccellente l’ambiente di lavoro, barcamenandosi tra inquietudine e impegno, tra mansioni e malessere, tra ambienti tossici e crisi di produttività. Secondo uno studio condotto da Great placet o work tra i 25mila lavoratori di 19 Paesi europei l’Italia è maglia nera per la soddisfazione professionale che riguarda solo una piccola fetta della popolazione lavorativa attiva: il 43% contro una media europea del 59%. I lavoratori italiani sono i più infelici d’Europa. Sottopagati, bullizzati e anche tristi. Quasi il 30% prova un’intensa sofferenza ed è scettico sulla possibilità di ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

