Qui a Teheran non c’è nemmeno un posto in cui rifugiarsi

In un contesto di crescente tensione e insicurezza, la giovane ricercatrice italo-iraniana descrive un Teheran senza rifugi, dove ogni angolo diventa una sfida alla sopravvivenza. La sua testimonianza rende palpabile l’angoscia di chi si sente intrappolato tra speranza e paura, mentre la famiglia cerca salvezza lontano da casa. Un racconto che ci invita a riflettere sulla fragilità della pace e sulla forza di chi lotta per un futuro migliore.

«La maggior parte della mia famiglia si trovava a Teheran, ieri alcuni di loro hanno avuto la possibilitĂ di andarsene verso nord, lontano». La giovane ricercatrice italo-iraniana con cui proviamo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Qui a Teheran non c’è nemmeno un posto in cui rifugiarsi»

In questa notizia si parla di: teheran - rifugiarsi - posto - giovane

Dopo il messaggio dell'esercito israeliano agli iraniani con la richiesta di evacuazione delle aree nei pressi delle fabbriche di armi e dei siti militari, sono tantissimi i cittadini di Teheran che hanno deciso di lasciare la cittĂ . Le immagini mostrano le lunghe file di Vai su Facebook

«Qui a Teheran non c’è nemmeno un posto in cui rifugiarsi».

Teheran senza rifugi, 'impreparati all'inferno' - Anche il sindaco di Teheran, Mehdi Chamran, ha ammesso che purtroppo non ci sono abbastanza rifugi nella capitale, così come nelle altre città iraniane e, per ora, l'unico posto dove andare sono le ... Segnala ansa.it

“Non eravamo pronti per questo inferno. Siamo impotenti”. A Teheran popolazione senza rifugi - Nessun sistema di allarme né rifugi adeguati: "I funzionari dicevano di essere pronti per qualsiasi guerra". ilfattoquotidiano.it scrive