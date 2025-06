Question time con i ministri Zangrillo e Pichetto Fratin

Oggi alle 15, l'Aula di Montecitorio ospiterà il tanto atteso question time trasmesso in diretta dalla Rai, un momento cruciale di confronto tra i ministri Zangrillo e Pichetto Fratin e i membri del Parlamento. Tra interrogazioni sulla pubblica amministrazione e questioni energetiche, si prospetta un dibattito intenso e ricco di spunti. Non perdete questa occasione di seguire da vicino le decisioni che plasmeranno il nostro domani.

ROMA – Si svolgerà oggi, 18 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponderà a un’interrogazione in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego (Nisini – Lega). Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponderà a interrogazioni sulla sospensione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al trasferimento dei depositi chimici della società Superba nel porto di Genova, in relazione a criticità inerenti al nulla osta di fattibilità rilasciato dal comitato tecnico regionale (Pastorino – Misto-+Europa); sui costi, in termini di investimenti pubblici e per gli utenti finali, derivanti dal riavvio del programma nucleare (Bonelli – AVS); sulle ulteriori iniziative volte a contenere il prezzo dell’energia (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Question time con i ministri Zangrillo e Pichetto Fratin

