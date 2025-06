Question time con i ministri Foti e Bernini

Oggi alle 15, non perdete il question time in diretta dalla Camera con i ministri Foti e Bernini, un appuntamento imperdibile per scoprire come il Governo intende affrontare le sfide più urgenti del nostro Paese. Tra temi caldi come lo spopolamento delle aree interne e le strategie di coesione, si preannuncia un dibattito ricco di spunti e novità. Rimanete sintonizzati per essere sempre aggiornati sulle decisioni che plasmeranno il nostro domani.

ROMA – Si svolgerà oggi, 18 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, risponderà a un'interrogazione sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne (Sarracino – PD-IDP); sui criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in alcune aree della regione Puglia (Donno – M5S); sulle iniziative volte a sostenere il processo di semplificazione in ambito europeo ai fini dell'innalzamento della competitività delle aziende (Bignami – FDI).

