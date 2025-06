Questa sinistra derelitta è il miglior alleato della destra di governo

In un panorama politico italiano sempre più polarizzato, questa sinistra derelitta si è trasformata nel sorprendente alleato della destra di governo. La sua radicalizzazione ideologica, che sembrava ormai superata, si manifesta attraverso misure economiche e posizioni che minano la stabilità e la coerenza del quadro politico. Un quadro complesso, in cui le alleanze cambiano e i fronti si confondono, lasciando presagire scenari imprevedibili per il futuro del paese.

La nuova sinistra italiana sta vivendo una fase di radicalizzazione su posizioni ideologiche che si pensavano finalmente superate e sotterrate nel periodo Letta-Renzi-Gentiloni. Una nuova fase che si è aperta con le misure economiche dei governi di Giuseppe Conte – peraltro promosse o sostenute da parte dell’attuale centrodestra e capaci di affondare i conti pubblici per fornire uno straordinario alibi oggi a Giorgia Meloni – ed è proseguita con l’ascesa di Elly Schlein e la spinta verso un’alleanza con lo stesso Conte e Nicola Fratoianni, finendo per sposare strutturalmente la deriva illiberale e depressiva (e deprimente) di Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Questa sinistra derelitta è il miglior alleato della destra di governo

In questa notizia si parla di: sinistra - derelitta - miglior - alleato

Irrilevante e inconsapevole Questa sinistra derelitta è il miglior alleato della destra di governo.

La sinistra del narcisismo. La miglior alleata di destra e populisti - Una responsabilità non minuscola, nell’avanzata dei nazionalisti, dei sovranisti, della estrema destra è, ad esempio, attribuibile alla sinistra. Lo riporta huffingtonpost.it

Bonelli (Europa Verde): "Noi frattaglie di sinistra come dice Calenda? Lui sul clima è il miglior alleato di Meloni" - Ad oggi lo possiamo considerare il miglior alleato di Giorgia Meloni". Riporta repubblica.it