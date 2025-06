Questa patologia è una delle malattie più disabilitanti al mondo ma spesso viene ignorata Per migliorare l’accesso alle cure la Fondazione Onda ETS organizza un Open Day con visite neurologiche consulenze e test gratuiti

L'emicrania, una delle malattie più invalidanti al mondo, spesso viene sottovalutata o ignorata, lasciando milioni di persone senza il supporto di cui hanno bisogno. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire opportunità concrete di diagnosi e cura gratuite, la Fondazione Onda ETS organizza un Open Day dedicato a visite neurologiche, consulenze e test. Non lasciamo che questa condizione continui a essere trascurata: insieme possiamo fare la differenza.

L 'emicrania è molto più di un semplice mal di testa: è una patologia debilitante che colpisce milioni di persone nel mondo, influenzando profondamente la loro vita quotidiana. Nonostante la sua diffusione, però, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne, questa patologia viene spesso minimizzata, considerata un disturbo episodico e non una malattia vera e propria. Per sensibilizzare la popolazione e migliorare l'accesso alle cure, il 19 giugno prenderà il via la terza edizione dell'(H) Open Day dedicato a questa malattia, coinvolgendo oltre 110 ospedali Bollino Rosa in tutta Italia.