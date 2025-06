Quattro collezioni d’arte donate a Fondazione Cassamarca da Grisha Bruskin

Il mondo dell’arte si arricchisce di un tesoro prezioso grazie alla generosità del Maestro Grisha Bruskin, che ha donato alla Fondazione Cassamarca quattro straordinarie collezioni scultoree. Un gesto di grande valore culturale, celebrato oggi presso Cà Spineda con la firma dell’atto ufficiale. Queste opere, tra bronzo e smalto, rappresentano un patrimonio unico che arricchirà il nostro territorio e la sua memoria artistica, testimoniando l’importanza dell’arte come ponte tra passato e futuro.

Oggi, 18 giugno, presso Cà’ Spineda, è stato sottoscritto l’atto di donazione con il quale il Maestro Grisha Bruskin ha donato alla Fondazione Cassamarca quattro collezioni di opere scultoree: Collezione 1, H-Hour, composta da 42 sculture in bronzo e smalto, Collezione 2, On the Edge, composta da. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Quattro collezioni d’arte donate a Fondazione Cassamarca da Grisha Bruskin

