Quasi 600 km in bici in memoria del marito scomparso Laura fa tappa a Modena

Quasi 600 km in bici, un viaggio di coraggio e memoria, porta Laura Carota a Modena. Partita da Civitanova Marche, questa impresa simbolica rende omaggio al marito Andrea Micucci, scomparso improvvisamente due anni fa e donatore di organi. Un gesto che, pedalata dopo pedalata, testimonia il potere della memoria e della generosità. Grazie alla sua determinazione, Laura trasforma il dolore in un atto di speranza e ispirazione.

Ha fatto tappa a Modena il lungo viaggio in bicicletta di Laura Carota, partita da Civitanova Marche per raggiungere il santuario dei ciclisti del Ghisallo, sul lago di Como, in memoria del marito Andrea Micucci. Ciclista e donatore di organi morto improvvisamente due anni fa.

