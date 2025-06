Quartieristi e spettatori in piazza Grande | sale l' attesa per la simulazione

L’aria si carica di eccitazione e attesa in Piazza Grande, mentre i quartieristi e gli spettatori si preparano a vivere un momento unico: la simulazione della Giostra del Saracino. Centinaia di persone, sedute sulle tribune e lungo la lizza, attendono con trepidazione, pronti a immergersi in questa spettacolare anteprima. Intanto, il vice maestro di campo, Carlo Umberto Salvicchi, colpisce il Buratto, segnando l’inizio di un’emozionante prova generale che promette di catturare il cuore di tutti.

