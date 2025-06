Quanto potrebbe durare il conflitto tra Iran e Israele

Il conflitto tra Iran e Israele si sta rapidamente intensificando, trasformandosi da un'operazione mirata in un vero e proprio scontro a lungo raggio. La domanda che molti si pongono è: quanto potrà durare questa escalation? Con attacchi che colpiscono impianti chiave come Natanz e Fordow, il rischio di una guerra prolungata cresce. La pace potrebbe essere ancora lontana, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi internazionale.

Quando il 12 giugno Israele ha colpito i siti nucleari iraniani, molti analisti hanno parlato di «operazione chirurgica». Ma nel giro di pochi giorni l'intervento si è trasformato in un conflitto aereo a lungo raggio, con missili da una parte all'altra. Israele ha colpito duramente Natanz, compromettendo l'impianto principale per l'arricchimento dell'uranio. Ma il sito di Fordow, sepolto sotto la montagna e inaccessibile con armamenti convenzionali, resta operativo. L'Iran ha risposto colpendo il quartier generale del Mossad nei pressi di Tel Aviv, in seguito a un altro attacco israeliano, non solo militare ma anche mediatico, che il giorno precedente aveva colpito la sede della televisione di Stato della Repubblica Islamica a Teheran, causando tre morti.

