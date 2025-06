Quanti soldi spenderebbe l'Italia se alzasse la spesa militare al 5%

Immaginate cosa potrebbe significare per l’Italia aumentare la spesa militare al 5% del PIL: oltre 400 miliardi di euro in dieci anni, in un contesto che rivoluziona le priorità di bilancio e apre nuovi interrogativi politici ed economici. Un investimento che potrebbe cambiare il volto della nostra difesa, ma a quale costo? Scopriamolo insieme.

Il raggiungimento del 5% del PIL per la difesa comporterebbe per l'Italia una spesa aggiuntiva di oltre 400 miliardi in dieci anni. Uno scenario che ridefinisce radicalmente le priorità di bilancio e solleva interrogativi politici ed economici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

