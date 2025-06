Quanti film presto sotto le stelle Le anticipazioni dell’arena estiva Si parte sabato sera al Castello

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del cinema sotto le stelle! L’Arena Estiva al Castello dell’Imperatore apre già questo sabato con un cartellone ricco di emozioni, tra stelle del cinema e atmosfere indimenticabili. Dal ritorno di film iconici alle anteprime assolute, la programmazione promette di catturare il cuore di ogni spettatore. Ma quanti film saranno proiettati? Scopriamolo insieme...

Puntuale e atteso come ogni estate, ecco il cartellone dell’arena estiva al castello dell’imperatore, messo a punto dal TerminaleCasa del cinema. Si parte sabato 21, stesso giorno del GayPride. Per l’occasione torna sul grande schermo il bel film di Jaques Audiard "Emilia Pérez" con un tris di straordinarie attrici come Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana e Selena Gomez. Poi fino alla fine di luglio, un film dopo l’altro per riproporre i migliori titoli della stagione appena conclusa. Per esempio "Here" con Tom Hanks domenica 226, "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini dal romanzo di successo di Rosella Pastorino, 246, "NapoliNew York" di Gabriele Salvatores da un vecchio soggetto di Federico Fellini, ritrovato per caso qualche anno fa (256). 🔗 Leggi su Lanazione.it