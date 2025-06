Quando le vendite non decollano il promoter propone due opzioni E nessuna delle due è a vantaggio dell' artista

Quando le vendite non decollano, il promoter propone due opzioni che spesso favoriscono solo l'interesse di pochi, lasciando l'artista a rimetterci. Sul palco si alzano concerti sold out e applausi scroscianti, ma cosa succede realmente dietro le quinte? Federico Zampaglione rompe il silenzio, svelando con una scena pubblicata su Facebook ciò che molti preferiscono ignorare, rivelando una verità sconvolgente...

Federico Zampaglione, voce e penna dei Tiromancino, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare, con una pungente sceneggiatura pubblicata su Facebook, la verità che molti preferiscono ignorare. Il suo post è una denuncia ironica e feroce al tempo stesso, che smonta il mito dei live sempre pieni e rivela un meccanismo tutt'altro che trasparente.

