Quando la prima casa non è salvabile servono scelte drastiche

Quando la prima casa diventa irrecuperabile, sono necessarie scelte drastiche. Pillitteri, un lettore della provincia di Milano, si trova in una situazione drammatica: il settore editoriale in crisi, un arretrato con il mutuo e ora un pignoramento imminente. La sua domanda è legittima: come uscirne? Purtroppo, senza regolarità nei pagamenti, le soluzioni sono limitate, e spesso servono decisioni difficili per ripartire.

Pillitteri Mi scrive un lettore della provincia di Milano. Lavorava nell’editoria ma la crisi del settore lo ha messo a terra. E ha sviluppato un forte arretrato con il mutuo sulla prima casa. Ora la Banca gli ha notificato un atto di pignoramento immobiliare. È molto angosciato e mi chiede come può uscirne. Purtroppo temo non vi sia modo per preservare l’immobile. La regolaritĂ del pagamento del mutuo è una condizione indispensabile per avviare una procedura per sovraindebitamento “lasciando fuori” la casa e abbattendo le altre esposizioni (il lettore è in forte arretrato anche con le spese condominiali). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Quando la prima casa non è salvabile servono scelte drastiche

In questa notizia si parla di: prima - casa - salvabile - servono

Pisa Towers Softball U16: sabato 17 maggio la prima partita in casa a La Cella - Sabato 17 maggio, le Pisa Towers U16 giocheranno la prima partita in casa presso La Cella, continuando il loro percorso nel campionato toscano di softball.

Lo scorso anno Meloni aveva annunciato un decreto per tagliare le liste d’attesa, qualche giorno prima del voto alle elezioni europee. Parlammo di manovra elettorale e Meloni si offese. Oggi dopo un anno ecco i risultati, messi nero su bianco da Fondazione Vai su Facebook

Quando la prima casa non è salvabile servono scelte drastiche.

Quando la prima casa non è salvabile servono scelte drastiche - Pillitteri Mi scrive un lettore della provincia di Milano. ilgiorno.it scrive

Bonus prima casa per gli under 36 prorogato per tutto il 2023: come funziona e chi ne ha diritto - L'agevolazione è stata inserita nella Manovra del governo Meloni, che ha confermato tutta una serie di misure destinate a ... Da ilmessaggero.it