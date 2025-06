Quando finisce La Volta Buona 2025 per la pausa estiva | l'annuncio di Caterina Balivo

Sei curioso di scoprire quando terminerà la stagione di "La Volta Buona" 2025, prima della tanto attesa pausa estiva? Caterina Balivo ha annunciato con entusiasmo la data di chiusura del suo rinomato talk show, che tornerà dopo le vacanze più carico di novità. La prossima settimana, il programma si congeda temporaneamente dal pubblico per riprendere poi con nuove energie. Continua a leggere per svelare tutti i dettagli!

Caterina Balivo ha annunciato la data di chiusura, in vista delle vacanze estive, di La Volta Buona. Il talk show che conduce su Rai 1 dalle 14 alle 16 si fermerà la prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: volta - buona - caterina - balivo

Elisabetta Gregoraci a La volta buona, la rivelazione di Gigi e Ross: “Tornerà con Briatore” - Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo la separazione del 2017, continuano a suscitare scalpore.

"La Volta Buona", tensione in diretta: la chiamata mette a disagio Caterina Balivo (VIDEO) Vai su Facebook

Telefonata di protesta a La volta buona: “I bambini hanno fame, cucurbitacee al Governo”, la reazione di Caterina Balivo Vai su X

La Volta Buona: imbarazzo per Caterina Balivo dopo la telefonata di Valerio; Telefonata di protesta a La volta buona: I bambini hanno fame, cucurbitacee al Governo, la reazione di Caterina Balivo; La Volta Buona, la telefonata folle: Al governo.... Balivo sbotta | .it.

Caterina Balivo, imbarazzo a La Volta Buona per la (strana) telefonata di Valerio: «C'è gente che ha sete e fame». Cosa è successo - Vanno in scena alcuni momenti di puro imbarazzo a La Volta Buona durante la puntata del 17 giugno: a telefonare in diretta al programma condotto da Caterina Balivo è stato un certo Valerio, la cui voc ... msn.com scrive

Caterina Balivo torna con La Volta Buona su Rai 1: scopri le mete preferite della conduttrice da Capri a Boston - Caterina Balivo torna oggi in tv su Rai 1 con La Volta Buona, che quest'anno va in vacanza molto più tardi. Come scrive corrieredellumbria.it