Qualità della vita degli over 65 presentato il progetto Valorizzami dell' Anffas

Questa mattina, nella suggestiva cornice di Palazzo Alvaro, Anffas Reggio Calabria ha presentato “Valorizzami”: un progetto innovativo dedicato a migliorare la qualità della vita degli over 65. Con iniziative che promuovono inclusione, benessere e partecipazione attiva, l’obiettivo è far sentire ogni anziano parte integrante della comunità. Un passo concreto verso un futuro più solidale e rispettoso delle esigenze di tutti.

Questa mattina nella sala biblioteca di Palazzo Alvaro è stato presentato il progetto Valorizzami, organizzato a cura dell’associazione Anffas di Reggio Calabria. Il progetto propone di migliorare la qualità della vita degli over 65 della Città metropolitana di Reggio Calabria includendoli in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Qualità della vita degli over 65, presentato il progetto Valorizzami dell'Anffas

In questa notizia si parla di: progetto - qualità - vita - over

Aterosclerosi, primi dati progetto Anmco per migliorare qualità cure in tutta Italia - L'aterosclerosi rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica in Italia. Al congresso ANMCO di Rimini, sono stati presentati i dati del progetto "Bring-Up", mirato a migliorare la qualità delle cure e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, responsabili di oltre 230.

Il progetto propone di migliorare la qualità della vita degli over 65 attivando reti sociali inclusive fra soggetti fragili, soggetti pubblici ed enti Vai su Facebook

La qualità della vita nel 2025: indice per fasce d'età | Il Sole 24 ORE; Bologna Serena per gli anziani; Bando Sport e Salute - Progetti di promozione sportiva.